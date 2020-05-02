За полсотни перевалило количество заразившихся коронавирусом в Бешенковичском районе, в Беларуси заболели почти 16 тысяч

Сяржук Серабро • 02/5/20 22:20 • Здароўе

По состоянию на 2 мая в Бешенковичском районе зафиксирован 51 случай коронавирусной инфекции.



Выздоровели в этом районе по-прежнему пока только 5 человек, для 4 пациентов COVID-19 завершился летальным исходом. В регионе 44 больных с пневмонией, у 9 из них пневмония коронавирусная, сообщает местный райисполком.

Таким образом, на начло мая в Витебской области в 7 района количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 50 человек. При этом нужно отметить, что примерный подсчет по Витебску и Витебскому району можно было сделать только 24 апреля и тогда количество случаев COVID-19 уже превышало 1500 человек. Информация из Докшицкого и Оршанского района поступала более десяти дней назад и количество заболевших там могло значительно вырасти.

Количество заболевших COVID-19 по всей стране достигло 15 828 человек. По информации Минздрава 3117 пациентов уже выздоровели, 97 человек умерли, таким образом сейчас в Беларуси больны коронавирусной инфекцией 12 614 человек.