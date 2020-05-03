Омерта врачей — за что сняли главврача Витебской БСМП Сергея Лазаря?

Сяржук Серабро • 03/5/20 23:38 • Здароўе

В разгар эпидемии коронавируса снимают с должности главного врача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Лазаря. Как это объяснить?



Для медицины в Беларуси характерна закрытость и круговая порука. Больше белорусских медиков тайну о своей работе берегут разве силовые ведомства. Перефразирую известное высказывание: все, что происходит в больнице, остается в больнице.

В общем-то, витебские медики в основном следовали этому правилу своеобразной омерты. Шли в очаги эпидемии защиты, потом заражали коллег и других пациентов и молчали об этом. Но были и исключения.

Еще в феврале из БСМП «ННВ» прислали распространенную там инструкцию о выезде бригад на возможные случаи COVID-19, где говорилось, что противочумные костюмы и боксы нужно брать только на лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. При этом приславшие ее медики сомневались — не истлели ли эти костюмы еще из советских запасов.

В конце марта забила тревогу врач больницы скорой помощи Наталья Ларионова. Она распространила в соцсетях обращение, где назвала и ситуацию в Витебске выходящей из-под контроля и в интервью «ННВ» подвергла сомнению количество больных, озвучиваемое Минздравом. Потом доктора вызывали в прокуратуру.

В апреле на сайте «Имена» появляется откровенное интервью заведующего отделением анестезиологии и реанимации Владимира Мартова, в котором он также назвал ситуацию в Витебске вышедшей из-под контроля и рассказал о том, как заразились врачи.

Потом, в конце месяца, в «грязную зону» идут журналисты TUT.BY и делают репортаж о том, как медработники спасают людей в условиях эпидемии COVID-19. Следует отметить, что журналисты не попали бы в эту больницу без согласования с высокими инстанциями, т.е. решение об их допуске принимал даже не главврач, а в управлении здравоохранения. Материал выходит 30 апреля.

Итак, омерта работниками больницы была нарушена четыре раза. 1 мая, в пятницу, главврача БСМП Сергея Лазаря вызывают в облздрав и сообщают, что он уволен. Связано ли это с «чрезмерной» открытостью его подчиненных и их контактами с журналистами? Мы не знаем, ведь сам господин Лазарь правило молчания блюдет свято — TUT.BY он отказался комментировать свое увольнение, а Минздраве портал заверили, что «прекращение трудовых отношений» не связано с их публикацией.

Попытаются ли врачи больницы скорой помощи защитить своего руководителя, о котором они отзываются, как о хорошем человеке, не ясно. Пока никаких активных действий с их стороны не заметно.

Это уже второе громкое увольнение медиков в Витебске с начала эпидемии коронавируса. В начале апреля после визита в областной центр министра здравоохранения начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрия Деркача заменили Михаилом Вишневецким.