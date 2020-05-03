Пожар произошел на территории училища олимпийского резерва в Витебске

ННВ • 03/5/20 14:40 • Здарэнні

2 мая произошел пожар в складском помещении Витебского государственного училища олимпийского резерва.



В 16:48 пожарным поступило сообщение о возгорании в кирпичном одноэтажном складском здании по улице Шмырева, 44. В результате пожара повреждено имущество в помещении, закопчены стены и потолок.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.