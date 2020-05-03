Снова подешевело автомобильное топливо. Сколько теперь стоит бензин?
Автомобильное топливо в Беларуси снова подешевело на одну копейку за литр.
С 3 мая на автозаправках страны установлена следующая цена на моторное топливо:
- АИ-92-К5-Евро — 1,69 руб.;
- АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб.;
- АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб.;
- Дизельное топливо – 1,79 руб.
Это уже второе снижение цены на бензин и солярку — 26 апреля стоимость также была уменьшена на копейку.
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2 каментарыя
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3/май/2020 у 16:53
Фотка 2016 года однако:mrgreen:
3/май/2020 у 16:55 1
@ Direktooor:
2011 года, ошибся.