Снова подешевело автомобильное топливо. Сколько теперь стоит бензин?

ННВ • 03/5/20 14:24 • Эканоміка

Автомобильное топливо в Беларуси снова подешевело на одну копейку за литр.



С 3 мая на автозаправках страны установлена следующая цена на моторное топливо:

АИ-92-К5-Евро — 1,69 руб.;

АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб.;

АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб.;

Дизельное топливо – 1,79 руб.

Это уже второе снижение цены на бензин и солярку — 26 апреля стоимость также была уменьшена на копейку.