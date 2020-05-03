Снова подешевело автомобильное топливо. Сколько теперь стоит бензин?

• 03/5/20 14:24 • Эканоміка

Автомобильное топливо в Беларуси снова подешевело на одну копейку за литр.
У витебских автозаправок опять выстроились очереди. Фото Сергея Серебро

С 3 мая на автозаправках страны установлена следующая цена на моторное топливо:

  • АИ-92-К5-Евро — 1,69 руб.;
  • АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб.;
  • АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб.;
  • Дизельное топливо – 1,79 руб.

Это уже второе снижение цены на бензин и солярку — 26 апреля стоимость также была уменьшена на копейку.

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    2 каментарыя

    1. Direktooor  
      3/май/2020 у 16:53

      Фотка 2016 года однако:mrgreen:

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    2. Direktooor  
      3/май/2020 у 16:55 1

      @ Direktooor:
      2011 года, ошибся.

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