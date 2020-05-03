Три машины с контрабандными яблоками задержали недалеко от границы с Россией

ННВ • 03/5/20 14:12 • Эканоміка

Три машины с яблоками, которые пытались незаконно ввезти в Россию, задержала Витебская таможня за сутки.



За сутки витебские таможенники выявили три транспортных средства, в которых незаконно перемещались яблоки на территорию Российской Федерации

В остановленных в Дубровенском районе двух малотоннажных автомобилях «Volvo» и грузовике «ГАЗ» перевозили в общей сложности порядка 28 тонн свежих яблок.

За рулем грузовиков были граждане России и Азербайджана. Они не смогли предъявить таможенникам сопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции для потребителя.

Общая стоимость яблок составила более 25 000 рублей. По фактам нарушения законодательства Витебская таможня начала административные процессы согласно части 4 статьи 12.17 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.