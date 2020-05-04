Эпидемия коронавируса в Витебске начала спуск с плато, заявляет Минздрав. Вы верите?

Сяржук Серабро • 04/5/20 23:14 • Здароўе

Минздрав охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в Витебске, как плавный уход с плато, что позволяет освобождать больницы. Уже освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра.



В Полоцком районе не с начала года выявлен 61 человек, заразившийся коронавирусом, об этом сообщает местная газета. В Новополоцке, который является городом областного подчинения, зафиксировано 83 случая заболевания COVID-19, пишет сайт «Новополоцк Сегодня». Таким образом, можно сделать вывод, что в целом в этом регионе уже 144 человека заразились коронавирусом. Также известно, что в Новополоцке умерли 6 пациентов с COVID-19, 17 человек выздоровели.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Глубокском районе на 4 мая достигло 80 человек, то есть прирост за 3 дня составил 23 случая. В этом районе выздоровел пока только первый заболевший.

В Бешенковичском районе зафиксировано 55 случаев COVID-19, за 2 дня здесь добавилось 4 больных. Количество больных с пневмониями возросло до 48, причем у 15 из них коронавирусная инфекция (2 числа таких больных было только 9). В районе выздоровели 9 пациентов и умерли 4, такова статистика райисполкома.

В Толочинском районе 9 человек заболели коронавирусной инфекцией, сообщает газета «Наша Талачыншчына». За последних 4 дня здесь прибавилось только 3 новых случая.

Как отмечает Минздрав, в Витебске стабилизирована ситуация с COVID-19 и пневмониями. Это позволяет начать поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и пневмониями. Сегодня уже было освобождено одно из зданий Железнодорожной больницы (Витебского областного клинического центра), там начали дезинфекцию помещений. Весь центр собираются освободить к среде. Больных сюда класть не будут до конца недели.

В пятницу должны начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также отделений Витебской городской центральной клинической больницы, которые находятся здесь же. Затем наступит очередь Витебской городской клинической больницы №1, хирургический корпус онкодиспансера и др.

Планируется, что после проведения необходимых санитарных работ, будут вноситься изменения в планы по перепрофилированию коечного фонда и часть медицинских учреждений вернется к прежнему режиму работы.

Также Минздрав утверждает, что ситуация стабилизированы не только в Витебске, но и в ряде районов области — в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском и Поставском. Отметим, что из этих районов с большим количеством заразившихся, за исключением Бешенковичского, информация не потступает продолжительное время — например по Докшицкому району последние сведения были опубликованы только 17 апреля.

По мнению облздрава, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением СOVID-19, на Витебщине контролируемая и такой остается на протяжении двух последних недель, такие выводы были озвучены на брифинге для государственных СМИ, пишут «Витебские вести». Таким образом, эпидемия бушевала в Витебске более полутора месяца, пока ее, будем надеяться, удалось взять под контроль.

— За минувшие выходные отмечено снижение выявленных случаев заболеваемости: 80 – за сутки. В будни обычно наблюдается незначительное увеличение, так как люди обращаются не только на станцию скорой медицинской помощи, но и к терапевтам, — приводит издание слова начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого. — В Докшицах наблюдается тенденция к снижению, больных с пневмонией поступает 1 — 2 за сутки. Стабильная ситуация в Бешенковичах, Шумилино, Лиозно, Поставах. Незначительное поступление заболевших произошло в Орше. Здесь развернуто более 400 коек под лечение больных, 200 — свободны для первичного приема.

Всего по данным Минздрава, на 4 мая в Беларуси заболевание кронавирусной инфекцией выявлено у 17 489 человек. 3259 пациентов уже выздоровели, 103 человека с COVID-19 умерли.