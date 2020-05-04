Из больницы в Витьбе сбежал пациент, его ищет милиция
Милиция разыскивает 50-летнего житель деревни Дрозды Бешенковичского района Михаила Каулько, который самовольно ушел из больницы в поселке Витьба.
В милицию обратилась администрация медучреждения и сообщила, что 3 мая около 16:00 больницу самовольно покину находясь находившийся там мужчина.
На вид Михаилу Каулько 50-55 лет, его рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, имеется залысина.
Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм, обут в темные кроссовки. При себе имел два полиэтиленовых пакета белого и желтого цвета с личными вещами, сообщается в специальном телеграм-канале.
Если вам известно местонахождение Миаила КАулько, нуобходимо сообщить информацию в Витебский РОВД:
- 8 (0212) 57-53-93;
- 8 (029) 513-53-93;
- 8 (029) 327-22-02;
- 102.
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