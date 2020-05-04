Из больницы в Витьбе сбежал пациент, его ищет милиция

ННВ • 04/5/20 15:32 • Здарэнні

Милиция разыскивает 50-летнего житель деревни Дрозды Бешенковичского района Михаила Каулько, который самовольно ушел из больницы в поселке Витьба.



В милицию обратилась администрация медучреждения и сообщила, что 3 мая около 16:00 больницу самовольно покину находясь находившийся там мужчина.

На вид Михаилу Каулько 50-55 лет, его рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, имеется залысина.

Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм, обут в темные кроссовки. При себе имел два полиэтиленовых пакета белого и желтого цвета с личными вещами, сообщается в специальном телеграм-канале.

Если вам известно местонахождение Миаила КАулько, нуобходимо сообщить информацию в Витебский РОВД: