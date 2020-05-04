Не менее 107 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Полоцком районе, умерли 6 человек

Сяржук Серабро • 04/5/20 15:14 • Здароўе

В Новополоцке выявлено 83 случая заражения коронавирусом, в целом в Полоцком районе — не менее 107 случаев.



Сейчас 55 пациентов проходят лечение в стационаре городской больницы – это жители Новополоцка, Полоцка и Полоцкого района. На амбулаторном наблюдении находятся 29 человек с положительным тестом на COVID-19, но бессимптомным течением болезни, сообщает «Новополоцк Сегодня».

Также по информации издания уже выздоровели 17 пациентов, а 6 человек с COVID-19 умерли, то есть за четыре дня добавилось да летальных исхода.

Таким образом, только в активной фазе COVID-19 у 84 жителей Полоцкого района. Если к ним прибавить выздоровевших и умерших пациентов, то получается не менее 107 случаев кронавирусной инфекции, зафиксированных в Полоцке, Новополоцке и Полоцком районе.

При этом газета «Полацки весник» сообщает, что с начала года в Полоцком районе выявлен 61 пациент с COVID-19. То есть эта цифра ниже, чем количество заболевших только в Новополоцке, и ниже чем количество активных случаев в Новополоцкой больнице. Это данные по району без учета города Новополоца? Их следует суммировать с данными по Новополоцку? В общем — очередной ребус.

Всего по данным Минздрава, на 4 мая в Беларуси заболевание кронавирусной инфекцией выявлено у 17 489 человек. 3259 пациентов уже выздоровели, 103 человека с COVID-19 умерли.