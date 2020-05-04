Строил курятник, а выкопал склад боеприпасов — житель Витебска обнаружил более сотни взрывоопасных предметов

Іван Дзедушкін • 04/5/20 12:06 • Здарэнні

При постройке курятника на дачном участке житель Витебска обнаружил целый склад боеприпасов.

Он копал канаву под будущую хозпостройку, когда наткнулся на подозрительные металлические предметы. Рассмотрев их получше, витеблянин вызвал милицию.

На дачный участок выслали саперно-пиротехническую группу войсковой части 5524. Они извлекли из земли 46 ручных гранат, 21 минометную мину калибра 81 миллиметр, артиллерийский снаряд калибра 75 миллиметров и 50 артиллерийских взрывателей.

Саперы вывезли обнаруженные боеприпасы, которые относятся к периоду Второй мировой войны и уничтожили их, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.