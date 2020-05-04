Строил курятник, а выкопал склад боеприпасов — житель Витебска обнаружил более сотни взрывоопасных предметов

• 04/5/20 12:06 • Здарэнні

При постройке курятника на дачном участке житель Витебска обнаружил целый склад боеприпасов.Несколько десятков минометных мин и артиллерийских снарядов обезвредили 9 апреля неподалеку от двух деревень в Витебском районе. Фото УВД Витебского облисполкома

Он копал канаву под будущую хозпостройку, когда наткнулся на подозрительные металлические предметы. Рассмотрев их получше, витеблянин вызвал милицию.

На дачный участок выслали саперно-пиротехническую группу войсковой части 5524. Они извлекли из земли 46 ручных гранат, 21 минометную мину калибра 81 миллиметр, артиллерийский снаряд калибра 75 миллиметров и 50 артиллерийских взрывателей.

Саперы вывезли обнаруженные боеприпасы, которые относятся к периоду Второй мировой войны и уничтожили их, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 