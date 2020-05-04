Витебская афиша с 4.5.2020 по 10.5.2020 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 4 по 10 мая 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
4.05–6.05
"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (20:00). Цена: 5,70–6,60.
"Во всё тяжкое". Драма, комедия, США, 18+ (16:30). Цена: 5,70–6,60.
"Зима". Драма, Россия, 16+ (18:30). Цена: 5,70–6,60.
"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (14:50, 16:00). Цена: 4,70–5,50.
"Во всё тяжкое". Драма, комедия, США, 18+ (19:10). Цена: 4,70–5,50.
"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (21:00). Цена: 4,70–5,50.
7.05–13.05
"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (21:00). Цена: 5,70–6,60.
"Брестская крепость". Военная драма, Россия, Беларусь, 12+ (16:50). Цена: 1,50.
"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (20:00). Цена: 5,70–6,60.
"Вальгалла: Рагнарек". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, 12+ (18:00). Цена: 4,70–5,50.
"Зима". Драма, Россия, 16+ (15:20). Цена: 4,70–5,50.
"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (14:45). Цена: 4,70–5,50.
"Во всё тяжкое". Драма, комедия, США, 18+ (19:10). Цена: 4,70–5,50.
"Вам задание". Военная драма, Беларусьфильм, 12+ (13:50). Цена: 1,50.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)
4.05–6.05
"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (18:10). Цена: 5,70–6,60.
"Вальгалла: Рагнарек". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, 12+ (14:40, 20:00). Цена: 5,70–6,60.
"Зима". Драма, Россия, 16+ (16:40). Цена: 5,70–6,60.
"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (17:10). Цена: 4,70–5,50.
"Во всё тяжкое". Драма, комедия, США, 18+ (21:00). Цена: 4,70–5,50.
"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (18:50). Цена: 4,70–5,50.
7.05–13.05
"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (18:50; 16:00). Цена: 5,70–6,60.
"Брестская крепость". Военная драма, Россия, Беларусь, 12+ (14:50). Цена: 1,50.
"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (18:10). Цена: 5,70–6,60.
"Вальгалла: Рагнарек". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, 12+ (20:00). Цена: 4,70–5,50.
"Зима". Драма, Россия, 16+ (14:30). Цена: 4,70–5,50.
"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (17:10). Цена: 4,70–5,50.
"Во всё тяжкое". Драма, комедия, США, 18+ (21:00). Цена: 4,70–5,50.
"Вам задание". Военная драма, Беларусьфильм, 12+ (13:00). Цена: 1,50.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Нотр-Дам". Комедия, Бельгия, Франция, 16+.
"Двойная жизнь". Драма, комедия, Франция, 16+.
"Дылда". Драма, Россия, 16+.
"Вельзевул". Хоррор, Мексика, 18+.
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Весеннее вдохновение» индустриально-педагогического колледжа ВГТУ.
«Когда в Витебск приходит весна...». Фотовыставка Юрия Шепелева.
«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная жизни и творчеству Светланы Окружной.
«Сказки нашего клуба». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».
Экскурсии онлайн https://www.youtube.com/channel/UCqDFEajTAvXEf-wehkdegrA/videos
"Маршалы Победы". Военно-историческая миниатюра из коллекции И. Горбунова (до 6.07).
9.05, 10.05 (10.00–18.00) ул. Крылова, 7. Бесплатное посещение экспозиции “Памяти патриотов Витебщины”.
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
Акварель Феликса Гумена.
Выставка работ из фондов музея.
Юбілейная выстава Аляксандра Шыёнка.
“iTex”. Выстава Святланы Баранкоўскай.
Онлайн-экскурсии «Шедевры Художественного музея онлайн» (на страницах музея в соцсетях, каждое воскресенье, до 3.05).
“Реквием”. Живопись участника войны заслуженного деятеля искусств БССР Александра Соловьева.
“Великая Отечественная война в портретах ее участников” (из фондов УК “ВОКМ”).
“Память фронтовых дней”. Работы В.С. Рогаля (из фондов УК “ВОКМ”).
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).
«Элементариум – сумасшедшая лаборатория» (до 10.05).
«Маршалы Победы». Выставка исторической миниатюры И. В. Горбунова (до 6.07).
“Война. Судьба. Человек”. Интерактивная экскурсия (по заявкам организованных групп). Акция “Письма памяти”.
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
“Рисуют мальчики войну”. Детские работы на тему войны.
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94
«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
«Сібірская гарачка». Выстава мастакоў Славакіі.
Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
Выставки онлайн на сайте https://zolotoe.by
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.
«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
«Просмотр». Выставка Александра Демидова.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.
Витебский зоопарк
ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08
Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн. – выходной).
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