57 человек заразили коронавирусом в Лиозненском районе, умер один пациент

• 05/5/20 13:22 • Здароўе

На 4 мая в Лиозненском районе выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцицей, у 45 человек болезнь в активной фазе.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Диагноз COVID-19 в этом районе пока снят у 11 человек, у них двукратно был отрицательный результат теста. Один из пациентов умер.

С пневмониями в райбольнице находится на лечении 56 пациентов, у 11 из них подтвержден COVID-19. Среднетяжелое состояние у 2 пациентов, которые находятся в реанимации с периодической подачей увлажненного кислорода, сообщает газета «Сцяг Перамогі».

30 апреля в этом районе был 51 случай заражения коронавирусом, таким образом, за 4 дня здесь добавилось 6 новых случаев.

Напомним, что вчера глава облздрава заявил, что в Лиозно, как и в Бешенковичах, Шумилино и Поставах, ситуация стабильная.

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