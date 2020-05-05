Более 5 промилле алкоголя в крови — отчего на Радуницу умерли двое сельчан в Сенненском районе?

Іван Дзедушкін • 05/5/20 11:44 • Здарэнні

На Радуницу пятеро жителей агрогородка Мошканы в Сенненском районе организовали застолье в беседке, выжили только трое.



На следующее утро, 29 апреля, 45-летний хозяин подворья позвонил в милицию и сообщил о том, что во дворе своего дома и возле забора нашел тела тела двух знакомых без признаков жизни.

28 апреля за столом со спиртным, кроме хозяина, собрались еще четверо мужчин — 21, 36, 47 и 60 лет. Первым «отрублися» самый младший, он уснул на траве. Еще двое мужчин из этой компании решили поехать домой на велосипедах, но уснули возле калитки за забором. Одного из них хозяин дома смог перетащить во двор, а второй мужчина остался спать на обочине. Четвертого гостя уложили спать в бане. Укрыв всех обессиленных, пошел спать и хозяин дома.

В 5 часов утра мужчину разбудила жена и приказала развести друзей по домам. Он и его 36-летний знакомый разбудили 21-летнего парня, который снова пожаловался на плохое самочувствие. Рядом с молодым человеком нашли одного из старших мужчин без признаков жизни, работники приехавшей на вызов «скорой» обнаружили на улице ещё одного умершего мужчину.

В результате парня госпитализировали, его жизни сейчас ничего не угрожает, а умерших забрали на исследование. В крови у них обнаружено 5,8 и 5,2 промилле алкоголя.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев и родственников погибших. Также назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительной версии смерть двух мужчин могла наступить от алкогольного отравления этиловым спиртом, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.