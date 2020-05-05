Из-за пандемии коронавируса отменили фестиваль «Звіняць цымбалы і гармонік» в Поставах

ННВ • 05/5/20 22:46 • Культура

В связи с эпидемий коронавируса отменен международный фестиваль «Звіняць цымбалы і гармонік», который должен был пройти 12—14 июня в Поставах.



Местные власти объясняют это тем, что из-за пандемии коронавируса на фестиваль в Беларусь отказались приезжать зарубежные творческие делегации. Без их участия фестиваль теряет статус международнага.

С учетом этих обстоятельств и рекомендаций Министерства здравоохранения райисполком обратился в Министерство культуры и Витебский облисполком с предложением перенести международный фестиваль «Звіняць цымбалы і гармонік» на 2021 год и получил положительный ответ, сообщает газета «Паастаўскі край».