В Витебске один маршрутчик отнял у второго 6 рублей и ударил в лицо, ему грозит статья за разбой

Іван Дзедушкін • 05/5/20 22:25 • Здарэнні

Соперничество между двумя водителями маршрутных такси за очередность выезда на маршрут может грозить одному из них уголовной статьей за разбой и как минимум тремя годами лишения свободы.



Конфликт произошел утром 16 апреля. В 7:49 водитель маршрутного такси №53 отправился в рейс, следом за ним на «Mercedes-Benz Sprinter» выехал второй водитель, микроавтобус которого шел по маршруту №88.

На остановке у дома №220 по улице Гагарина, вместе с пассажирами в маршрутку заглянул водитель, ехавший вторым. Он выразил коллеге недовольство временем его отъезда с конечной остановки и забрал у него 6 рублей из монетницы у кассы.

Когда «оштрафованный» водитель начал возмущаться и грозить милицией, коллега ударил его кулаком в лицо. После этого он с добычей вернулся в свой микроавтобус и поехал дальше по маршруту.

Потерпевший вызвал милицию и написал заявление. Октябрьский РОВД и Витебский ГОСК разыскивают очевидцев конфликта. Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят позвонить по телефонам: +37533-380-76-67(МТС), +37529-511-22-07 (МТС) или 102. Анонимность гарантируется, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Если действия водителя маршрутки №88 квалифицируют как разбой — применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, для завладения имуществом — ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом или без штрафа.