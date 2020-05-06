Еще один троллейбус с «гармошкой» появился в Витебске. Фото + Видео

Сяржук Серабро • 06/5/20 22:30 • Падзеі

В Витебске появился третий сочлененный троллейбус с автономным ходом, он прибыл в областной центр в апреле.





В отличие от своих желтых собратьев, уже работающих в Витебске с января, новый «АКСМ-43300D» окрашен в более привычные для белорусских троллейбусов бело-голубые цвета. Его сочлененный салон может вмещать 151 пассажира, а батареи позволяют проехать без конатктной сети 15-20 километров.

Третий витебский троллейбус с «гармошкой» был собран в середине апреля. Сейчас он проходит обкатку в городе, фото новой машины на витебских улицах было опубликовано в городском чате. Также она засветилась в сюжете новостей местного телеканала.

Напомним, что первые троллейбусы «АКСМ-43300D» были презентованы в Витебске в канун Нового года. Тогда же прозвучала информация о том, что кроме трех сочлененных троллейбусов, город закупит 10 машин с обычными кузовами и автономным ходом.