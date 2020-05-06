Производство крафтового алкоголя наладила жительница Лепельского района, но к ней пришла милиция

Іван Дзедушкін • 06/5/20 13:39 • Здарэнні

Производство крафтового алкоголя 50-летняя жительница Заслоново в Лепельском районе наращивала, пока к ней не наведались сотрудники милиции.



Милиционеры нашли в доме сельчанки 250 литров браги в молочных флягах, готовый самогон, который был разлит по бутылкам и банкам, а также и самогонный аппарат.

В результате в отношении женщины составили протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.43 и части 2 статьи 12.43 КоАП — изготовление крепких алкогольных напитков и полуфабрикатов для их изготовления, хранение аппаратов для их изготовления, сообщает пресс-служба отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.