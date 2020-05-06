В Оршанском районе грузовик разорвало на части, водителя смогли деблокировать спасатели

Іван Дзедушкін • 06/5/20 12:51 • Здарэнні

6 мая грузовик «Mercedes-Benz» столкнулся с фурой «DAF» на 177 километре автодороги М-8 в Оршанском районе.



Около 7:00 неподалеку от деревни МорозовоВодитель 47-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» врезался в двигавшийся в попутном направлении фурой, за рулем которой был 58-летний водитель, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. После этого шасси авто вылетело в кювет, а фургон остался на дороге.

В результате ДТП водитель грузовика оказался заблокирован в кабине своего «Mercedes». Вытащить его из покореженного автомобиля смогли спасатели.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его передали бригаде скорой медицинской помощи, а затем госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, сообщается пресс-службой МЧС.