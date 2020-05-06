В трети случаев источник заражения коронавирусом не известен — статистика по Оршанскому району

Сяржук Серабро • 06/5/20 23:52 • Здароўе

У 32% пациентов с COVID-19 в Оршанском районе медики не могут установить конкретный источник инфицирования.



Такую статистику привел «Аршанскай газеце», главный государственный санитарный врач Оршанского район Сергей Белый. При этом 65% заболевших составили контакты первого и второго уровней, и всего 3% относятся к завозным случаям.

Господин Белый отметил, что в районе наблюдается прогнозируемое увеличение числа выявляемых случаев COVID-19.

— Сразу же обозначу, что с начала мая увеличение выявленных случаев коронавируса не носит вспышечный характер и имеет общую тенденцию к снижению за весь период наблюдения. Несмотря на значительное количество обследуемых людей, в первую неделю мая ежедневный прирост заболевших значительно снизился. Например, 4 мая было зарегистрировано 2 новых случая коронавирусной инфекции, а 5 мая – 5, — заявил он газете.

Таким образом, мы знаем, что в Оршанском районе прибавилось 7 новых случаев. К сожалению, количество заболевших за период с 24 апреля, когда было зарегистрировано 82 случая COVID-19 и последний раз опубликована сводка ЦГЭ, по 3 мая, главный санитарный врач Оршанщины, не сообщил. На 6 мая в Оршанском районе уже выздоровели 29 человек.

В Бешенковичском районе количество выявленных случаев COVID-19 достигло 58. С пневмонией здесь уже 49 пациентов, у 13 из них коронавирусная инфекция. В этом районе от COVID-19 вылечились уже 14 человек, сообщают местные власти.

О росте количества заболевших также сообщает Городокский райисполком. В этом регионе на 6 мая зарегистрировано 48 заражений коронавирусом, 6 человек уже выздоровели.

Газета «Веснік Глыбоччыны» сообщает, что в районе по-прежнему зафиксировано 80 случаев коронавирусной инфекции. У 8 человек здесь выявлена пневмония с подтверждённым диагнозом COVID-19, и они лечатся стационарно, еще 3 пациентов пришлось переправить в Витебск. Выздоровели в Глубокском районе 13 человек. О смерти директора местного хлебзавода и депутата райсовета Олега Толкача от COVID-19 издание не сообщает.

Докшицкая районная газета опубликовала некоторую информацию об эпидемиологической обстановке в регионе. Согласно публикации, сейчас там на стационарном лечении 29 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Выздороветь от COVID-19 в районе успели 43 человека, пневмонию вылечили у 202. Таким образом можно сделать вывод, что в районе зафиксировано как минимум 72 случая заражения коронавирусом. Последняя цифра совпадает с цифрой, опубликованной еще 17 апреля. Однако, о количестве больных, лечащихся от COVID-19 амбулаторно, издание не сообщает.

Всего в стране, по информации Минздрава, на 6 мая выявлено 19 255 случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны 4388 пациентов, умерли 112 человек.