Вышла новая книга о Вере Хоружей, впервые ее донесения из Витебска опубликованы без купюр

ННВ • 06/5/20 13:20 • Культура

У известного витебского краеведа Аркадия Подлипского в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Витебске вышла книга «Последний подвиг Веры Хоружей».



Издание посвящено Герою Советского Союза (звание присвоено только в 1960 году) подпольщице Вере Хружей. Хоружая — одна из самых известных героев витебского антинацистского подполья. Из оккупированного Витебска осенью 1942 года она отправила в ЦК КПБ, Центральный штаб партизанского движения и командованию Красной Армии 12 писем-сообщений, отрывки из которых публиковались неоднократно, но ни разу за все почти 80 лет целиком, без купюр и идеологического редактирования.

В книге Подлипского впервые письма подпольщицы, погибшей после провала в нацистских застенках, воспроизводятся в том виде, как они были написаны самой патриоткой. Благодаря донесениям группы Хружей Витебск несколько раз бомбила советская авиация, о результатах этих бомбардировок и реакции на них населения также есть информация в письмах.

Автор рассказывает не только о Вере Хружей и ее подвиге, но и о людях, с которыми она сотрудничала. А некоторые строки из писем Хоружей сопровождает своими комментариями. Книга «Последний подвиг Веры Хоружей» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.