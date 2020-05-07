Куш на миллиард рублей: осудили жительницу Полоцка, присвоившую имущество фирмы еще до деноминации

Іван Дзедушкін • 07/5/20 22:14 • Эканоміка

В Полоцке осудили 39-летнюю женщину, которая шесть лет назад «кинула» российского бизнесмена и перерегистрировала его фирму на свою мать, присвоив таким образом более 1 000 000 000 неденоминированных рублей.



В 2011 году коммерсант из России организовал в Полоцке фирму по продаже ламината, директоркой он назначил местную молодую женщину. Топ-менеджер была в полном доверии у учредителя и тот появлялся в Беларуси редко. Однако, во время очередного визита узнал, что компания больше ему не пренадлежит.

Предприимчивая полочанка, воспользовавшись доверием хозяина фирмы и доступом к учредительным документа, в 2014 году перерегистрировала ЧТУП в ООО, в котором 98% уставного фонда принадлежало ее матери.

Таким образом она завладела зданием и торговым помещением в Полоцке, а также двумя микроавтобусами. Общая стоимость этого имущества превышала миллиард неденоминированных рублей, а по курсу на то время около 100 000 долларов.

Кроме хищения полочанке вменили уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. В результате ее приговорили 4 с половиной годам лишения свободы и пятилетнему запрету занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сообщает областная прокуратура.