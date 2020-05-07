Магнитофон едва не сжег магазин в Витебске

Іван Дзедушкін • 07/5/20 12:09 • Здарэнні

Ночью 6 мая произошел пожар магазина «Dias», расположенного в Витебске на улице Димитрова в доме №10а.



Пожарным сообщение о возгорании поступило в 22:25. Прибывшие на вызов подразделения МЧС обнаружили пожар в магазине одежды «Dias», расположенном на первом этаже двухэтажного здания. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован спасателями, огнем поврежден магнитофон и подоконник, на котором он стоял, закопчены стены, потолок и имущество.

По факту возгорания проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.