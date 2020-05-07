Обзор рынка недвижимости в Витебской области за квартал: где цены на квартиры выросли, а где упали?

ННВ • 07/5/20 12:49 • Эканоміка

Снижение ставки рефинансирования в феврале 2020 года и улучшение условий кредитования стимулировали жителей Витебской области к покупке квартир. В итоге, традиционная для I квартала «просадка» спроса здесь была куда менее ощутимой, чем в предыдущие годы.



Больше всего увеличились сделки с недвижимостью в Новополоцке

Как сообщает Realt.by, активность покупателей на рынке квартир Витебска в январе-марте была значительно выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года — на 40%. В другом крупном городе региона Новополоцке число сделок с квартирами за тот же период увеличилось на 2/3 — после Борисова и Солигорска это третий результат среди крупных городов страны. В Орше и Полоцке спрос также вырос, но уже скромнее — на 41% и 22% соответственно. В малых городах региона покупательская активность была выше на 51%, чем в январе-марте 2019.

В Витебске чаще всего приобретали 1- и 2-комнатные квартиры — с ними заключили по 40% всех сделок. «Трёшки» приобретали почти в два раза реже — только в 17% случаев. В других крупных городах региона наиболее популярными были 2-комнатные квартиры — их покупали в 42-46% случаев. Около трети проданных квартир в Новополоцке и Орше были «однушками», 20% — «трёшками». В Полоцке 1- и 3-комнатными квартирами интересовались примерно одинаково — в 19% случаев.

Рост цен на квартиры в Полоцке — самый сильный в стране

Купить квартиру в Витебске в марте 2020 года можно было за 612 $/м2, что на 1.5% выше, чем кварталом ранее. В Новополоцке средняя цена квадратного метра за три месяца выросла до 543 $/м2 (+4%). В Полоцке за тот же период квартиры подорожали сразу на 12% до 551 $/м2. Впрочем, такой скачок скорее обусловлен изменением структуры проданных квартир, чем реальным повышением их стоимости.

В Орше, напротив, ценовая динамика была отрицательной — «квадрат» с начала года потерял в цене 5%. Такое снижение — одно из самых заметных среди крупных городов страны.

Средняя цена 1-комнатных квартир в Витебске варьировалась от 18 до 26 тыс. долларов. За 2-комнатные квартиры платили 23-32 тыс., за 3-комнатные — 32-42 тыс. долларов. В других крупных городах те же квартиры стоили в среднем на 3-7 тыс. долларов дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в Витебске в 1 квартале 2020 года, была 3-комнатной площадью 95.8 м2. Она обошлась покупателю в 92 тыс. долларов.