В Поставском районе более ста случаев COVID-19, есть новые заболевшие в Браславском и Бешенковичском районе
7 мая три района Витебской области сообщили о новых случаях заражения коронавирусом.
Как уже сообщали «ННВ», в Поставском районе на сегодняшний день зафиксировано 102 случая коронавирусной инфекции. У 78 пациентов болезнь сейчас в активной фазе, 14 человек вылечились.
В Браславском районе за неделю добавилось 4 больных, таким образом, с начала эпидемии здесь зарегистрировано 11 случаев COVID-19, сообщает газета «Браслаўская звязда». При этом 4 человека уже выздоровели.
Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Бешенковичком районе. По информации райисполкома в это регионе уже 59 случаев COVID-19. Выздороветь успели 17 человек.
Всего по Беларуси зафиксировано 20 168 случаев заражения коронавируом. На сегодняшний день поправились 5067 пациентов, 116 человек умерли, сообщает Минздрав.
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