Витебское ЖКХ потратит 19 000 рублей, чтобы развесить флажки. Эта сумма превышает юбилейные выплаты 12 ветеранам

Сяржук Серабро • 07/5/20 2:59 • Падзеі

Витебское ЖКХ накануне Дня Победы проводит закупку услуги по вывешиванию и снятию флагов, предназначенных для праздничного оформления города.



Согласно приложенным документам, требуется вывесить и снять 6700 флагов, за это бюджет города согласен заплатить 19 000 рублей — по 2 рубля 83 копейки за флажок.

Напомним, что согласно указу Александра Лукашенко, ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию победы получат единовременную помощь в размере 1500 рублей (чуть больше суммы только у Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев Социалистического Труда, награжденных во время войны). Таким образом, сумма, потраченная на развешивание разноцветных флажков в Витебске, превышает выплаты 12 ветеранам.