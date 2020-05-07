За сотню перевалило количество заразившихся коронавирусом в Поставском районе, 369 контактов под наблюдением

ННВ • 07/5/20 14:08 • Здароўе

К 7 мая количество выявленных случаев COVID-19 в Поставском районе достигло 102.



В районе на этот момент сделано 800 тестов, т.е. положительными оказались 12,75%. Вылечились 14 человек, таким образом, 78 случаев коронавирусной инфекции здесь находятся в активной фазе.

369 человек в Поставском районе находятся под наблюдением, как контакты первого и второго уровня, сообщает местная газета. При этом Поставская центральная районная больница располагает 197 койко-местами.

105 мест в больнице перепрофилировано на инфекционный профиль, из них 12 — в реанимации. Из них на данный момент занято 80, у 9 таких пациентов подтвержден коронавирус.

Предыдущая информация из Постав поступала 29 апреля, тогда в районе было зафиксировано 67 случаев COVID-19. Как видим, за семь дней здесь прибавилось 35 случаев, что в среднем дает 5 заражений коронавирусом в сутки.

При этом, по мнению облздрава, в Поставах, как и в ряде других райцентров, где очаги эпидемии появились раньше других, сейчас обстановка стабильная.