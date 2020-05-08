Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа, избирательная кампания пройдет в условиях эпидемии коронавируса

Іван Дзедушкін • 08/5/20 14:42 • Палітыка

На 9 августа выборы президента Республики Беларусь, решение было принято 8 мая Палаты представителей Национального собрания.



Выступая в палате Лидия Ермошина отметила, что предстоящая избирательная кампания будет проходить в непростых условиях, поэтому при определении даты проведения выборов важно не только соблюсти сроки, установленные конституцией, но и учитывать, насколько эта дата является удобной для избирателей. Поэтому, по ее мнению, наиболее подходи 9 августа 2020 года.

Депутаты согласились с мнением Ермошиной и назначили датой проведения президентских выборов 9 августа. На избирательную кампанию планируется потратить 36 800 000 рублей.