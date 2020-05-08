Программа праздничных мероприятий в Витебске на 9 мая. Как отметят День Победы в условиях пандемии коронавируса?

ННВ • 08/5/20 15:35 • Падзеі

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Витебске планируют провести ряд праздничных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.





Сначала, в 10:00 пройдет возложение цветов у мемориала на площади Победы, через полчаса официальные лица переместятся на Замковую улицу и возложат цветы к бюсту Петру Машерову. Эти мероприятия должны пройти, как утверждает сайт горисполкома, с ограниченным количеством участников.

С 10:30 на экранах, размещенных на площади Победы, начнется трансляция концерта «Спасибо героям за мирное небо!», она продлится до 13:00.

Следующую трансляцию включат в 21:00, эта концертная программа называется «Дню Победы посвящается…» и продлится до 23:00.

С 22:55 до 23:00 запланирована акция «День Победы» вместе», а после нее в 23:00 запустят праздничный фейерверк, на который город потратил 7000 рублей.

Примечательно, что если салют часть жителей Витебска, наверное, сможет наблюдать со своих балконов, то для совместного исполнения «Дня Победы» кому-то, все же, похоже, придется собраться на главной площади города. Или же предполагается петь с балконов, как в Италии? А как вы думаете?..