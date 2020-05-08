Сбор средств для Глубокской больницы прекратили

ННВ • 08/5/20 14:06 • Здароўе

Организаторы объявили о прекращении сбора средств для Глубокской центральной районной больницы, собрать успели 34 086 рублей 52 копейки.



Напомним, что 6 апреля больница обратилась за помощью — в ожидании массового поступления больных с COVID-19 врачи опасались, что имеющихся средств защиты и аппаратуры будет недостаточно. Они просили пиробрести для медучреждения следующие вещи:

Кислородные концентраторы — 2 штук; Защитные маски — 5000 штук; Респираторы ffd 3 — 100 штук; Бахилы высокие — 5000 штук; Нарукавники — 5000 штук; Пульсоксиметр — 3 штуки; Бесконтактный термометр — 3 штуки; Экраны защитные — 100 штук; Дезинфицирующий раствор — 20 литров; Костюмы защитные — 300 штук.

Координировался сбор средств в районе волонтерами в группе «Молодежь Глубоччины». 6 мая там опубликовали сообщение о том, что сбор пожертвований прекращен.

По информации организаторов собрать успели 34 086 рублей 52 копейки, из них еще не израсходованы 14 668 рублей 29 копеек, которые обязательно пойдтут на нужды медучреждения.

Благодаря сбору денег первые средства защиты для медиков в Глубуком успели закупить ещё до появления положительных тестов среди местного населения, уверяют организаторы. Пожертвования приходили не только от жителей района, но и других регионов Беларуси, а также из Литвы, Польши и России.

«На текущую момент у медиков есть всё необходимое. Постепенно мы будем приобретать то, что закончилось. Отчеты будут публиковаться, пока не будет израсходована последняя копейка пожертвованных денег», — пишут в группе.

По состоянию на 6 мая в Глубокском районе было зафиксировано 80 случаев заражения коронавирусом. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация и в соседних Докшицком, Поставском и Полоцком районах.