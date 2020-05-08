В Витебске наступило ханами — время любования цветущей сакурой

Сабіна Радзько • 08/5/20 23:35 • Экалогія

Сакура снова зацвела в Витебском ботаническом саду, в этом году цветки распустились в мае.



Впервые деревца сакуры сорта кику-шидаре порадовали витеблян своим красивым цветением весной прошлого года, тогда они распустились 28 апреля на православную Пасху.

За год саженцы подросли и цветков на них теперь больше. Цвет сакура недолго, при плохой погоде лепестки могут быстро опасть. Так что на выходных самое время полюбоваться великолепными цветками. Только не забывайте соблюдать дистанцию

Высадили сакуру в ботаническом саду два года назад. Тогда ботаники планировали, что если деревца приживутся, то зацветут на вторую весну. Однако Витебск, похоже, понравился сакуре и она распустилась в следующую же весну после посадки.