Как в Витебске отметили 75-летие Победы во время эпидемии COVID-19. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 09/5/20 14:59 • Грамадства

Без парада и митингов – Немноголюдно, можно даже сказать, практически пусто было 9 мая на площади Победы в Витебске.



75-летие Победы отмечали в условиях пандемии коронавируса, а северный областной центр - один из самых крупных очагов инфекции в стране.

Около десяти часов утра на главной площади начали собираться люди. Преимущественно это были чиновники, представители общественных организаций и силовых ведомств. Присутствовало духовенство - католическое и православное.

Чиновники возложили цветы к "Трем штыкам" и почтили память погибших в войну минутой молчания. Затем с этой же целью они поехали к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова на улице Замковой.

Школьников, за исключением кадетов, в этом году на праздновании Дня Победы не было.

По площади ходили горожане, которые раздавали прохожим георгиевские и красно-зеленые ленточки.

Около часа люди кто-то семьями, кто-то в одиночку - несли цветы к "Трем штыкам". Там же, возле Вечного огня, многие делали фото на память.

В масках было меньшинство.

Следует отметить, что во время проведения праздничных мероприятий Яндекс отметил в Витебске индекс самоизоляции от 3,4 (10:00) до 3,1 (11:00), что является довольно высоким показателем, отражающим среднюю степень самоизоляции. В течение дня людей на улице становится больше и на момент публикации значение параметра упало до 2,8. Самый высокий индекс самоизоляции в Витебске зарегистрирован 19 апреля, когда он в среднем за день достиг 4, что означает, что на улице почти никого не было. Последнюю неделю индекс колебался в районе значений 1,8-1,9, в выходные дни он вырастает в полтора - два раза.