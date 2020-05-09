Кто «минировал» витебский вокзал в День Победы? Видео

Іван Дзедушкін • 09/5/20 22:12 • Здарэнні

9 мая около обеда милиция получила сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Витебске и ряда объектов в столице.



В 12:10 в милицию передано сообщение об опасности, схожее с ранее поступавшими, сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении говорилось о минировании торговых центров «Галилео» и «Столица» в Минске, а также двух железнодорожных вокзалов — в Витебске и в столице.

На все указанные объекты были высланы саперно-пиротехнические группы, которые проверили помещения и прилегающую территории. Взрывоопасных предметов они не обнаружили.