Снова на копеечку — в Беларуси подешевеют бензин и солярка

ННВ • 09/5/20 14:49 • Эканоміка

С 10 мая цена на бензин и солярку на автозаправках в Беларуси снова уменьшится на 1 копейку.



Как сообщает концерн «Белнефтехим» стоимость автомобильного топлива будет следующая:

безин АИ-92-К5-Евро — 1,68 руб.;

бензин АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.;

бензин АИ-98-К5-Евро – 2,00 руб.;

дизельное топливо – 1,78 руб.

Это уже третье подряд снижение цены на моторное топливо в Беларуси.