Снова на копеечку — в Беларуси подешевеют бензин и солярка
С 10 мая цена на бензин и солярку на автозаправках в Беларуси снова уменьшится на 1 копейку.
Как сообщает концерн «Белнефтехим» стоимость автомобильного топлива будет следующая:
- безин АИ-92-К5-Евро — 1,68 руб.;
- бензин АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.;
- бензин АИ-98-К5-Евро – 2,00 руб.;
- дизельное топливо – 1,78 руб.
Это уже третье подряд снижение цены на моторное топливо в Беларуси.
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