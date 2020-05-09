Снова на копеечку — в Беларуси подешевеют бензин и солярка

• 09/5/20 14:49 • Эканоміка

С 10 мая цена на бензин и солярку на автозаправках в Беларуси снова уменьшится на 1 копейку.
У витебских автозаправок опять выстроились очереди. Фото Сергея Серебро

Как сообщает концерн «Белнефтехим» стоимость автомобильного топлива будет следующая:

  • безин АИ-92-К5-Евро — 1,68 руб.;
  • бензин АИ-95-К5-Евро – 1,78 руб.;
  • бензин АИ-98-К5-Евро – 2,00 руб.;
  • дизельное топливо – 1,78 руб.

Это уже третье подряд снижение цены на моторное топливо в Беларуси.

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