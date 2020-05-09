Задержания накануне Дня Победы: в Глубоком схватили журналиста, в Витебске — двух горожан «кормивших голубей»

Іван Дзедушкін • 09/5/20 13:55 • Палітыка

7-8 мая, накануне праздничных выходных, в Витебской области задержали трех человек. Их всех обвиняют в участии в несанкционированных акциях.



Независимого журналиста из Глубокого Дмитрия Лупача задержали 8 мая, за ним пришел майор милиции Сергей Цирбан, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сначала причины задержания Лупача были неизвестны, но теперь сообщается информация, что на него составлен протокол за участие в несанкционированной акции — журналист работал на встрече блогера Сергея Тихановского с подписчиками. Суд должен состояться 11 мая, до суда репортер останется в камере в Глубокском РОВД.

7 мая в Витебске были задержаны участники так называемого кормления голубей, которое прошло 3 мая в центре города, Олег Борозна и Алексей Саламаненко, пишет «Віцебская Вясна».

На следующий день, 8 мая, состоялся суд на Борозной, который ночь провел в изоляторе временного содержания. В результате мужчину оштрафовали на 540 рублей в соответствии со статьей 23.34 КоАП.