Задержания накануне Дня Победы: в Глубоком схватили журналиста, в Витебске — двух горожан «кормивших голубей»

• 09/5/20 13:55 • Палітыка

7-8 мая, накануне праздничных выходных, в Витебской области задержали трех человек. Их всех обвиняют в участии в несанкционированных акциях.

Независимого журналиста из Глубокого Дмитрия Лупача задержали 8 мая, за ним пришел майор милиции Сергей Цирбан, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Дмитрий Лупач. Фото БАЖ

Сначала причины задержания Лупача были неизвестны, но теперь сообщается информация, что на него составлен протокол за участие в несанкционированной акции — журналист работал на встрече блогера Сергея Тихановского с подписчиками. Суд должен состояться 11 мая, до суда репортер останется в камере в Глубокском РОВД.

Олег Борозна. Фото Витебская Весна

7 мая в Витебске были задержаны участники так называемого кормления голубей, которое прошло 3 мая в центре города, Олег Борозна и Алексей Саламаненко, пишет «Віцебская Вясна».

На следующий день, 8 мая, состоялся суд на Борозной, который ночь провел в изоляторе временного содержания. В результате мужчину оштрафовали на 540 рублей в соответствии со статьей 23.34 КоАП.

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