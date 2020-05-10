Белорусская милиция задержала полковника полиции РФ в отставке. Что о нем известно?

Сяржук Серабро • 10/5/20 2:13 • Здарэнні

8 мая в Поставском районе милиция задержала бывшего высокопоставленного сотрудника МВД России Андрея Новикова, причиной задержания живущего в Беларуси пенсионера послужила его встреча с ранее задержанным блогером Сергеем Тихановским.



Андрей Новикова, дослужившийся в России до звания полковника и должности исполняющего обязанности замначальника УВД Уссурийска, задержали в деревне Прусы, где он живет с семьёй, сообщает «Віцебская Вясна» со ссылкой на жену бывшего полицейского Ольгу Новикову.

Судя по одному из роликов Тихановского, Новиков встретился с ним в Воропаево и прокомментировал социально-экономическое положение в регионе. Как либо действий, которые можно трактовать как административное нарушение, предусмотренное статьей 23.34 КоАП, по которой поставская милиция составила протокол, на видео не видно. До рассмотерния дела в суде 11 мая Андрей Новиков будет находиться в изоляторе временного содержания.

Как удалось установить «ННВ», Андрей Новиков уроженец Воропаево. В 1987 году он закончил здесь среднюю школу, а затем поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, которое закончил в 1991 году. Прослужить в армии Новиков успел полгода, после развала СССР он пытался найти гражданскую работу в Приморском крае, но в 1993 году вернулся на родину и полтора года проработал автомехаников на Воропаевском дерево-обрабатывающем комбинате.

В 1994 году он Андрей Новиков возвращается в Россию и осенью становится оперативником в милиции Уссурийска. Он дослужился до начальника криминальной милиции ОВД, а в 2005 году стал командиром батальона патрульно-постовой службы, эту должность он занимал до 2011 года. С 2008 по 2010 Новиков был исполняющим обязанности замчальника УВД Уссурийска.

Согласно информации из профиля в LinkedIn, Андрей Новиков имеет боевой опыт — у него было две коммандировки в Чечню во время Второй чеченской войны. В 200 году он попал туда бойцом СОБРа, а в 2008 году оказался в станице Гребенской Шелковского района, в качесте командира сводного отряда милиции УВД Приморского края.

В Российской милиции Новиков отслужил более 17 лет и застал преобразование ее в полицию. С 2011 года он опять себя в гражданской профессии в Приморском крае, но потом снова вернулся в Беларусь — в 2013 году занял должность замдиректора ЧУП «ВитСтикс» в Витебске, потом опять оказался в Уссурийске. На видео он говорит, что живет в Поставском районе около 5 лет.

На архивных фотографиях Андрей Новиков есть только в погонах подполковника. Успел ли он дослужиться до полковника, или же жена назвала звание мужа в сокращенной форме, неизвестно. На данный момент он является гражданином Российской Федерации и имеет вид на жительство в Беларуси.