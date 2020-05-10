Миорский райисполком сообщил о 20 заразившихся коронавирусом, а районка — только о 16

Сяржук Серабро • 10/5/20 14:10 • Здароўе

Почему расходятся цифры о количестве зафиксированных случаев COVID-19 в Миорском районе, которые сообщает райисполком и районная газета?



8 мая Миорский районный исполнительный комитет опубликовал информацию об эпидемиологической ситуации в регионе, согласно которой там было зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом.

В тот же день газета «Міёрскія навіны» со ссылкой на главного санитарного врача района Галину Федукович сообщила, что на Миорщине по состоянию на 5 мая в районе зафиксировано 16 случаев COVID-19.

Может быть причина в разбеге на 4 случая в том, что райисполком опубликовал актуальную информацию, а газета — устаревшую на 3 дня? Но ведь еще 29 апреля по информации РИК в Миорском районе было зафиксировано уже 19 случаев коронавирусной инфекции.

В той же статье указывается, что в районе от COVID-19 выздоровели уже 10 человек (напомним, что о первых двух случаях сообщили 24 апреля), а чуть ниже говорится, что выздоровели 7 пациентов, двое из которых перенесли болезнь в легкой форме без осложнений.

В Толочинском районе первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены относительно недавно, сейчас там уже 12 человек с COVID-19, сообщает местная газета. 21 пациент в районной больнице лечатся от пневмонии.

Под контролем удается удерживать эпидемиологическую ситуацию в Россонском районе — там по информации газеты «Голас Расоншчыны» по-прежнему только 1 больной. Это завозной случай, и молодой человек находится в изоляции под наблюдением медиков.

Всего в Беларуси на 10 мая зафиксировано 22 973 случая заражения коронавирусом, 6406 выздоровлений от коронавирусной инфекции и 131 одна смерть пациентов с COVID-19, информирует Минздрав.