Новые остановки появятся в Витебске, на этой пойдет 170 000 рублей. Где их поставят?

Сяржук Серабро • 11/5/20 13:40 • Падзеі

На ряде улиц Витебска должны появиться новые остановочные павильоны, ЖКХ ищет подрядчика для их приобретения и установки.



Согласно информации тендера, новые павильоны собираются установить на остановочных пунктах восьми улиц (Красного партизана, Смоленской, Правды, Буденного, Петруся Бровки, Зеленогурской, Титова, Терешковой) и четырех проспектов (Московском, Генерала Людникова, Победы, Черняховского) в областном центре.

Точное количество остановочных павильонов в документации закупки не указано. На их приобретение и установку город собирается потратить 170 000 рублей из бюджета. Работы по установке должны быть выполнены до конца августа.