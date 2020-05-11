Новые остановки появятся в Витебске, на этой пойдет 170 000 рублей. Где их поставят?

• 11/5/20 13:40 • Падзеі

На ряде улиц Витебска должны появиться новые остановочные павильоны, ЖКХ ищет подрядчика для их приобретения и установки.
Готовый павильон нового образца на остановке на площади Свободы. Фото Сергея Серебро

Согласно информации тендера, новые павильоны собираются установить на остановочных пунктах восьми улиц (Красного партизана, Смоленской, Правды, Буденного, Петруся Бровки, Зеленогурской, Титова, Терешковой) и четырех проспектов (Московском, Генерала Людникова, Победы, Черняховского) в областном центре.

Точное количество остановочных павильонов в документации закупки не указано. На их приобретение и установку город собирается потратить 170 000 рублей из бюджета. Работы по установке должны быть выполнены до конца августа.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 