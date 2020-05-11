Уголовное дело возбудили в отношении инспектора, оштрафовавшего председателя колхоза за задержку зарплаты

• 11/5/20 14:14 • Грамадства

В отношении сотрудника межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда возбудили уголовное дело, за то, что он привлек к административной ответственности директора АПК Сенненского района за несвоевременную выплату зарплаты.
Прокуратура выявила нарушения при распоряжении госимуществом в Витебской области

По информации прокуратуры 13 декабря 2019 года мужчина на своем рабочем месте составил заведомо незаконный протокол об административном правонарушении по части1 статьи 9.19 КоАП в отношении директора ОАО «С.», а также протоколы разъяснения прав и обязанностей, опроса лица. На основании этих документов директора оштрафовали 2 базовые величины.

В этот же день он составил заведомо незаконные процессуальные документы об административном правонарушении по части 1 ст.9.19 КоАП в отношении ОАО «С.», на основании которых предприятие АПК оштрафовали 10 базовых величин.

По результатам проверки прокурор Сенненского района Игорь Лисовский возбудил в отношении сотрудника инспекции уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по части 2 статьи 424 УК. Теперь ему грозит от 2 до 6 лет лишения сободы.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Сенненский районный отдел Следственного комитета. Одновременно прокурор Сенненского района внес начальнику Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения при ведении административного процесса.

После рассмотрения акта реагирования два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

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