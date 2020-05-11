Уголовное дело возбудили в отношении инспектора, оштрафовавшего председателя колхоза за задержку зарплаты

ННВ • 11/5/20 14:14 • Грамадства

В отношении сотрудника межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда возбудили уголовное дело, за то, что он привлек к административной ответственности директора АПК Сенненского района за несвоевременную выплату зарплаты.



По информации прокуратуры 13 декабря 2019 года мужчина на своем рабочем месте составил заведомо незаконный протокол об административном правонарушении по части1 статьи 9.19 КоАП в отношении директора ОАО «С.», а также протоколы разъяснения прав и обязанностей, опроса лица. На основании этих документов директора оштрафовали 2 базовые величины.

В этот же день он составил заведомо незаконные процессуальные документы об административном правонарушении по части 1 ст.9.19 КоАП в отношении ОАО «С.», на основании которых предприятие АПК оштрафовали 10 базовых величин.

По результатам проверки прокурор Сенненского района Игорь Лисовский возбудил в отношении сотрудника инспекции уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по части 2 статьи 424 УК. Теперь ему грозит от 2 до 6 лет лишения сободы.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Сенненский районный отдел Следственного комитета. Одновременно прокурор Сенненского района внес начальнику Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения при ведении административного процесса.

После рассмотрения акта реагирования два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.