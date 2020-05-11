Во время выпускных алкоголь в Витебске можно будет купить только в первой половине дня

• 11/5/20 7:27 • Здароўе

Витебский горисполком принял решение ограничить продажу спиртных напитков 10 июня.
Водка, алкоголь, пьянство. Фото pixabay.com

В этот день с 15:00 и до полночи будет ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. То есть на пиво это ограничение не распространяется.

Эта мера вводится в связи с проведением в этот день выпускных вечеров в гимназиях и школах города.

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