Журналист попал в реанимацию прямо из суда — как прошел процесс над репортером в Глубоком

ННВ • 11/5/20 22:05 • Палітыка

Журналист из Глубокого Дмитрий Лупач попал в реанимацию прямо из суда, где его признали виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ и участии в несанкционированном массовом мероприятии.



В суд журналиста привезли из изолятора временного содержания, где он находился трое суток. Его судили по части 2 сатьи 22.9 и статье 23.34 КоАП.

Судья Дмитрий Тарасевич признал Лупача виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ и участии в несанкционированном массовом мероприятии. За первое правонарушение его наказали штрафом 1215 рублей, за второе — арестом на 10 суток.

Участием в несанкционированном массовом мероприятии суд посчитал присутствие репортера на встрече блогера Сергея Тихановского с подписчиками.

После окончания суда журналисту стало плохо, и его жена вызвала скорую медицинскую помощь. Приехавшие медики диагностировали у Дмитрия Лупача гипертонический криз и госпитализировали его. Сейчас Лупач находится реанимации, сообщает БАЖ со ссылкой на супругу журналиста.

Кроме репортера из Глубокого, в этот день судили еще несколько человек, бывших на встречах с Тихановским, всех их обвиняли в участии в несанкционированных мероприятиях.

По 10 суток получили: в Орше — Александр Андреев и Илья Тихонов, в Витебске — Александр Ильинец. Андрей Зуев в Новополоцке получил 7 суток ареста. Самый мягкий приговор в Полоцке у Виталия Белевича, которого оштрафовали на 215 рублей, пишет правозащитный сайт «Витебская вясна».