Более 70 человек заразились коронавирусом в Городокском районе

Сяржук Серабро • 12/5/20 15:43 • Здароўе

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Городокском районе, менее чем за неделю количество заразившихся коронавирусом увеличилось почти в полтора раза.



Если с 30 апреля по 6 мая в этом районе выявили только 9 новых случаев коронавирусной инфекцией, то с 6 по 12 мая — сразу 29. Таким образом, в регионе зафиксирован уже 71 случай заражения коронавирусом, сообщает местный райисполком.

21 человек в этом районе уже выздоровел, то есть сейчас там 50 пациентов с COVID-19 в активной фазе.