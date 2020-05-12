Экспресс-тесты COVID-19 должны появиться в Витебске

ННВ • 12/5/20 14:13 • Здароўе

Сколько из полученных Китая 100 000 тестов на коронавирус отправят в Витебскую область?



Партия китайских тестов прибыла в Беларусь в субботу, первыми их получили минчане, потом начали доставлять в Брестскую и Гомельскую области, вчера их должны были получить в Гродно.

Как же распределяются экспресс-тесты среди регионов страны? Больше всех — 20 000 получит столица, на втором месте — 11 000 тестов — Витебская и Брестская области. Остальные регионы получать по 10 000 штук, такое же количество выделено учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава.

Эти экспресс-тесты, которые купили на пожертвованные белорусами деньги, предназначены для определения антител в крови на вирус СOVID-19. На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям, для диагностирования пациентов, находящихся на стационарном лечении.

После инфицирования COVID-19 у человека вырабатываются специфические антитела, наличие которых и должны установить полученные тесты. Исследования на IgM/IgG к COVID-19 могут проводиться в сыворотке, полученной из образца крови пациента.

Исследование IgM/IgG может применяться также в процессе мониторинга за течением заболевания, так как показатель IgM может определяться после 10 дней от начала клинических проявлений (по некоторым данным 3-5 дней), а IgG после 12 дней от начала клинических проявлений. Характерной особенностью является то, что положительный результат теста на IgM/IgG к COVID-19 в фазе выздоровления примерно в 4 раза выше, чем в острой фазе заболевания, сообщает Минздрав.