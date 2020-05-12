Ночные заморозки могут погубить завязь в садах и рассаду, высаженную в грунт. Штормовое предупреждение Бегидромета

ННВ • 12/5/20 22:28 • Экалогія

Опасные майские заморозки ожидаются в ближайшие ночи, столбик термометра может опуститься до -4 °С, что угрожает цветущим садам и рассаде овощей, высаженной в грунт и неотапливаемые теплицы.



В штормовом предупреждении Белгидромета говорится, что в ночные часы 13-15 мая (среда — пятница) на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки от 0 до -4 °С.