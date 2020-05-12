Сразу 4 бытовки сгорели в Витебске. Человеческих жертв нет

Сяржук Серабро • 12/5/20 13:03 • Здарэнні

11 мая в результате пожара были повреждены четыре бытовых вагончика: три на Транспортной улице и один — на Ленинградской.



Сначала загорелась бытовка на Ленинградской улице, пожар начался в 10:24. В результате пожара огонь повредил в вагончике обшивку стен, потолка и имущество. Причина пожара устанавливается.

Спустя полчаса, в 11:07, загорелись бытовые вагончики на Транспортной улице. К моменту приезда пожарных две бытовки горели открытым пламенем, из-под крыши третьей валил дым.

Спасателям удалось ликвидировать пожар. В этих вагончиках также повреждены обшивка стен, потолка и имущество.

По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается. Рассматривается версия – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ, сообщается пресс-службой МЧС.