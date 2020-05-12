Свыше 200 случаев заражения коронавирусом на Полоччине, умерли 8 человек

Сяржук Серабро • 12/5/20 23:57 • Здароўе

84 новых случая COVID-19 зафиксировано за прошедшую неделю в Новополоцке, Полоцке и районе, количество заражений здесь достигло 228. В Миорском районе заразились медики.



В Новолоцке по состоянию на 11 мая было 114 случая коронавирусной инфекций (против 83 случаев 4 мая). 61 пациент здесь уже выздоровел, 8 человек здесь умерли, пишет «Новополоцк Сегодня».

В Полоцке и Полоцком районе зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом (61 случай на 4 мая), 24 заболевших выздоровели, сообщает «Полацкі Веснік». Также благодаря информации издания, известно, что в районе и райцентре зарегистрировано 660 случаев пневмонии, у 123 человек болезнь находится в активной фазе. 40 случаев пневмонии были зарегистрированы с 27 апреля по 3 мая, еще 27 — с 4 по 10 мая.

В Глубокском районе с начала эпидемии выявлено 83 человека, заразившихся коронавирусом. На сегодня вылечились от болезни 18 человек, пишет местная газета.

Как «ННВ» уже сообщали, почти в полтора раза выросло количество зафиксированных случаев COVID-19 в Городокском районе. Там уже выявили 71 заразившегося коронавирусом, выздоровел 21 пациент.

В Лиозненском районе коронавирусную инфекцию выявили у 66 человек, к настоящему моменту поправиться успели 35 пациентов, сообщает «Сцяг перамогі».

60 случаев COVID-19 зафиксировано в Бешенковисчком районе. У 31 пациента болезнь в активной стадии, 25 человек выздоровели, 4 умерли. Также, согласно информации райисполкома, в районе 46 больных пневмонией, 4 из них заражены коронавирусом.

Миорская районка сообщает о 20 случаях коронавирусной инфекции, зарегистрированных в районе. Издание сообщает 46 контактах первого уровня и 49 — второго. Также на самоизоляции находится 12 человек, пирехавших из-за границы.

Райисполком перестал давать информацию об общем количестве заболевших. Однако, сообщается о 13 выздоровевших пациентах, 3 из которых — медики.

В Верхнедвинском районе коронавирусной инфекцией заболело 12 человек, пишет «Дзвінская праўда», 5 из них уже успели выздороветь. Под наблюдением медиков находятся 42 человека, являющихся контактами первого и второго уровня.

Всего по информации Минздрава коронавирусом в Беларуси уже заразились 24 873 человек. 8974 из них к настоящему моменту выздоровели, 142 пациента умерли.