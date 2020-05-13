Не хватает средств на обеды для медиков, работающих с COVID-19. Витебский горисполком просит помочь деньгами
Собранных на благотворительном счете средств недостаточно для продолжения бесперебойной организации питания работников учреждений здравоохранения, противостоящих COVID-19, сообщает Витебский горисполком.
Акция по сбору средств для организации питания медицинских работников лечебных учреждений и приобретения необходимых дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения была объявлена горисполкомом в прошлом месяце.
В благотворительной акции уже приняли 16 организаций, передавших материальные ценности, а также 149 организаций и физических лиц, перечисливших на специальный счет деньги. Список всех жертвователей опубликован на сайте горисполкома.
Эти деньги направлялись ОАО «Витмил», которое ежедневно обеспечивало питанием более 500 человек. Сейчас, похоже, средства заканчиваются и кормить врачей будет не на что.
Поэтому горисполком просит переводить деньги на благотворительный счет:
р/c BY21BLBB 36420390380994001003, УНП 390380994, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК банка BLBBBY2X, получатель платежа: Государственное учреждение здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника». Назначение платежа: для организации питания медицинского персонала.
Справочно:
У ОАО «Витмил» 628 акционеров, из них 627 физических лиц и одно юрлицо. Доля государства в уставном фонде составляет 99,1983% — это 1 843 852 акции, которые находятся в городской собственности.
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3 каментарыя
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13/май/2020 у 15:46
Стоят с протянутой рукой и машут флажками любуясь салютом! 😯
13/май/2020 у 15:47 1
находятся в городской собственности.
На что это ты, журналистская морда, намекаешь?.. 😈 👿
13/май/2020 у 16:37 2
Пантелеймон Голодед пісаў:
Пока из левого кармана в правый переложили, деньги и кончились....
Избранные стройконторы регулярно и своевременно деньги из бюджета получают за "ремонтные работы" на площади Свободы, монтаж остановок и "Табакерок", установку и снятие флажков по два раза в неделю и пр. и др., а на обеды врачам горожане скинутся. Ну, а попутно "Витмил" производственный план выполнит (а то дети в школу не ходят, план горит) и с этих денег еще в взносы в ФСЗН и Минфину налоги отстегнет. Можно любоваться красивой статотчетностью и докладывать наверх. Грамотный развод населения за их же деньги.