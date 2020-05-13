Не хватает средств на обеды для медиков, работающих с COVID-19. Витебский горисполком просит помочь деньгами

ННВ • 13/5/20 15:33 • Здароўе

Собранных на благотворительном счете средств недостаточно для продолжения бесперебойной организации питания работников учреждений здравоохранения, противостоящих COVID-19, сообщает Витебский горисполком.



Акция по сбору средств для организации питания медицинских работников лечебных учреждений и приобретения необходимых дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения была объявлена горисполкомом в прошлом месяце.

В благотворительной акции уже приняли 16 организаций, передавших материальные ценности, а также 149 организаций и физических лиц, перечисливших на специальный счет деньги. Список всех жертвователей опубликован на сайте горисполкома.

Эти деньги направлялись ОАО «Витмил», которое ежедневно обеспечивало питанием более 500 человек. Сейчас, похоже, средства заканчиваются и кормить врачей будет не на что.

Поэтому горисполком просит переводить деньги на благотворительный счет:

р/c BY21BLBB 36420390380994001003, УНП 390380994, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК банка BLBBBY2X, получатель платежа: Государственное учреждение здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника». Назначение платежа: для организации питания медицинского персонала.

Справочно:

У ОАО «Витмил» 628 акционеров, из них 627 физических лиц и одно юрлицо. Доля государства в уставном фонде составляет 99,1983% — это 1 843 852 акции, которые находятся в городской собственности.