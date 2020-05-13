«Отстаивать единое государство и дружбу народов республик СССР» — в Толочине вскрыли 25-летнюю капсулу времени

Ніна Казечка • 13/5/20 14:51 • Грамадства

9 мая в Толочине распечатали капсулу времени, которая была спрятана у подножия памятника в середине бурных 90-х.



Эту капсулу заложили 3 июля 1995 года, во время празднования 51-летия освобождения Беларуси, пишет «Наша Талачыншчына». В документе утверждается, что он был принят на митинге ветеранов Великой Отечественной войны и трудящихся района.

В этом так называемом «Завещании потомкам» превозносится роль СССР в победе над нацизмом и описываются экономические успехи Советской Белоруссии, которых она добилась «до начала перестройки».

Например, там указывается, что по темпам роста производства БССР превосходила среднемировые показатели. А по производству мяса и молока занимала передовые позиции в Европе.

Составители «Завещания» советуют в 2020 году всячески отстаивать единое государство и дружбу народов республик бывшего СССР». Они считают, что в едином государстве гарантия свободы и независимости.

Впрочем, в конце документа потомка предлагается рассудить — кто был прав в трудное время. Интересно, чтобы сказали составители записки, если бы узнали, что за прошедшие 25 лет лет Россия неоднократно вторгалась своими войсками в соседние республики, бомбила и обстреливала из артиллерии их города и окупиировала территории.