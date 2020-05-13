Отставного полковника полиции из Уссурийска оштрафовали за несанкционированное массовое мероприятие в Поставском районе

ННВ • 13/5/20 13:46 • Палітыка

Поставский районный суд штрафовал бывшего российского полицейского Андрея Новикова. Что судья признал участием в несанкционированном мероприятии?



Напомним, что Новиков был задержан 8 мая. До суда он находился в местном изоляторе временного содержания.

Причиной задержания российского пенсионера послужило его участие в стриме блогера Сергея Тихановского в Воропаево. Там сравнивал состояние экономики региона во времена СССР и после 25 лет правления Лукашенко.

За это интервью Андрею Новикову инкриминировали участие в незаконном массовом мероприятии. 12 мая, во вторник, Поставский суд признал бывшего полицейского виновным в административном правонарушении и на основании статьи 23.34 КаАП оштрафовал его на 810 рублей, сообщает правозащитный сайт «Витебская вясна».

Андрею Новикову 47 лет, он вырос в Воропаево, а на закате СССР поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. После развала Советского Союза Новиков пытался найти работу дома, но затем уехал в Россию и поступил в полицию. Там он достиг достаточно высоких должностей, дважды быал в командировке в Чечне. После выхода на пенсию пытался заниматься бизнесом, а потом вернулся в Поставский район.