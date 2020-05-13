Только одно место для купания осталось в Витебском районе

Сяржук Серабро • 13/5/20 14:05 • Здароўе

Согласно решению Витебского райисполкома определено только одно место массового отдыха.



Этим местом выбрана береговая линия озеро Сосна со стороны автодороги Р-115 в деревне Должа Мазоловского сельсовета.

Купание на акватории пруда Светлый, пруда Лучиновка, пруда Запрудье, участке реки Западная Двина вблизи Витебской гидроэлектростанции, на противопожарных водоемах, водоемах-копанях, карьерах, технических и мелиоративных каналах, местах нахождения плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений, затонов, расположенных на территории Витебского района запрещено.

Напомним, что 2019 году, кроме озера Сосна, для отдыха было отведено и озеро Вымно-Тадулино в агрогородке Вымно, теперь оно исключено.