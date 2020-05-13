Женщина погибла на пожаре в Витебске, хозяина дома успели спасти соседи

Іван Дзедушкін • 13/5/20 13:06 • Здарэнні

12 мая произошел пожар частного дома в 1-м Ореховском переулке в Витебске, есть человеческие жертвы.



Дом загорелся около 10:30. Его 47-летнего хозяина смогли спасти соседи еще до приезда пожарных. Прибывшие на вызов пожарные в ходе тушения обнаружили в помещении погибшую 56-летнюю женщину, жившую с владельцем дома.

Пострадавший мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения. В доме повреждены стены, имущество, закопчен потолок.

Причины пожара и гибели устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.