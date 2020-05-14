Более 9000 человек заболели пневмонией в Витебской области с начала года, 1500 медиков заразились COVID-19

Сяржук Серабро • 14/5/20 1:35 • Здароўе

В Витебской области с начала года от пневмонии пролечено как минимум 9008 человек, свыше 55% заболеваний пришлось на апрель.



На заседании областного штаба начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий сообщил журналистам, что с 1 апреля по 12 мая в области вылечили и выписали более 5400 пациентов с пневмонией, пишет газета «Витьбичи». Ранее этому же изданию он озвучил информацию о том, что в апреле вирусную пневмонию перенесли более 5000 человек.

В начале апреля на брифинге Минздрав была названа цифра в 3608 пневмоний, пролеченных в Витебской области в стационаре. Как видим в обоих случаях идет разговор о пациентах, лечившихся стационарно, и их было не менее 9008.

Как видим, в первом квартале в среднем на каждый месяц приходилось около 1200 заболевших пневмонией, а апреле наблюдается скачок заболеваемости более чем в 4 раза. Если верить статистике за первую декаду мая — около 400 случаев — интенсивность заболевания пневмонией возвращается к уровню первого квартала 2020 года.

Также была озвучена на областном штабе была озвучена информация о том, что в Витебской области выздоровели и приступили к работе 308 медицинских работников, болевших COVID-19. Днем ранее «Витьбичи» со ссылкой на Вишневецкого написали, что вылечились 20% медиков, заразившихся коронавирусом. На основе этих данных можно сделать вывод, что коронавирусной инфекцией заболели примерно 1540 медработников.

По состоянию на 2018 год в Витебской области было 20 546 практикующих врачей (4681) и средних медработников (15 865). Таким образом, с начала эпидемии коронавирусом заразилось около 7,5% от этого числа.

На 13 мая в Беларуси COVID-19 был диагностирован у 25 825 человек. Вылечились уже 7711 человек, умерли 146 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.